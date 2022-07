Istanbul. Onu, con accordo sul grano esportate 5mln di tonnellate. Benefici a milioni di persone in tutto il mondo

- Advertisement -

AgenPress – Le Nazioni Unite prevedono che 5 milioni di tonnellate di grano al mese possano essere esportate dai porti ucraini. “Puntiamo a esportazioni mensili di circa 5 milioni di tonnellate”, ha affermato un alto funzionario delle Nazioni Unite ai giornalisti presenti a Istanbul, come riportano le agenzie russe, osservando che questo era il livello prima dell’inizio dell’operazione speciale russa.

“La sicurezza alimentare globale è una priorità per l’Ue. Accolgo con favore l’accordo per sbloccare il Mar Nero per le esportazioni ucraine di grano. Questo accordo può portare benefici a milioni di persone in tutto il mondo. La rigorosa attuazione dell’accordo è ora di estrema importanza per far sì che funzioni”, scrive in un tweet il presidente del Consiglio Ue, Charles Michel.

“L’accordo stabilizzerà i prezzi degli alimenti”, ha affermato il Segretario Generale dell’Onu Antonio Guterres durante la cerimonia, trasmessa dalla Tv di Stato turca Trt, per la firma dell’accordo per permettere l’esportazione di grano attraverso corridoi sicuri nel Mar Nero. Guterres ha ringraziato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, presente alla conferenza, per la mediazione portata avanti.