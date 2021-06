Istat: in povertà oltre 2 mln di famiglie italiane

- Advertisement -

- Advertisement -

AgenPress. Secondo i dati resi noti oggi dall’Istat, la povertà assoluta nel 2020 è cresciuta sia in termini familiari (da 6,4% del 2019 al 7,7%), oltre 2 milioni, sia in termini di individui (dal 7,7% al 9,4%) che si attestano a 5,6 milioni.

“Dati drammatici! E’ un record! E’ improprio dire che si tratta dei dati peggiori degli ultimi 15 anni solo perché le serie storiche sono iniziate nel 2005, come se prima la povertà fosse più grave. Sono quelli peggiori di sempre. E’ un primato storico, mai registrato prima” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Per le famiglie povere in valore assoluto, con oltre 2 mln si è superato il record precedente di 1 mln e 822 mila del 2018, così come in termini percentuali si è sorpassato il 7% del 2018. Quanto agli individui, con i 5 mln e 600 mila si è stracciato il primo posto del 2017, con 5 mln e 58 mila, mentre con il 9,4% di individui si è andati ben oltre l’8,4% del 2017 e del 2018” prosegue Dona.

“Rispetto al 2019, le famiglie povere aumentano del 19,9% e gli individui poveri del 22%. Questi rialzi stratosferici non solo non sono degni di un Paese civile, ma dimostrano che quanto fatto durante l’emergenza Covid per affrontare la povertà, dal reddito di cittadinanza a quello di emergenza, dagli indennizzi ai bonus sociali, non è servito quasi a nulla, essendo stati aiuti dati spesso male, a pioggia, in ritardo e, soprattutto, con importi insufficienti per uscire dalla soglia di povertà. Ora il Governo Draghi rimedi con una riforma fiscale che non solo mantenga la progressività, ma che abbassi drasticamente le tasse ai più poveri, al primo quintile della popolazione” conclude Dona.

Tabella: famiglie e individui poveri (in rosso i precedenti record)

Povertà assoluta 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Variazione % 2020/19 Fam. povere (in migliaia) 819 789 823 937 969 980 1081 1398 1614 1470 1582 1619 1778 1822 1674 2007 19,9 % Fam povere 3,6 3,5 3,5 4 4 4 4,3 5,6 6,3 5,7 6,1 6,3 6,9 7 6,4 7,7 20,3 Individui poveri (in migliaia) 1911 1660 1789 2113 2318 2472 2652 3552 4420 4102 4598 4742 5058 5040 4593 5602 22,0 % individui poveri 3,3 2,9 3,1 3,6 3,9 4,2 4,4 5,9 7,3 6,8 7,6 7,9 8,4 8,4 7,7 9,4 22,1

Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Istat