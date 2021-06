Italia-Cina. Gasparri (FI), “Di Maio si rimette a fare il cameriere dei cinesi?”

- Advertisement -

AgenPress – “Colloqui telefonici con le autorità di Pechino che dovrebbero risarcire il pianeta per i danni causati con il cinavirus, con Di Maio ossequiante. La politica della Via della Seta è una politica di subordinazione del mondo occidentale. È anzi una vera e propria colonizzazione”.

Lo afferma Maurizio Gasparri di Fi. “I cinesi praticano concorrenza sleale, sono i più grandi inquinatori del pianeta, sono responsabili del virus che si è propagato in tutto il mondo, negano ogni diritto e ogni libertà al proprio popolo, perseguitano le minoranze etniche. E Di Maio sta lì al telefono a fare convenevoli? Credo che oltre Speranza anche Di Maio sia di troppo in questo governo”, conclude Gasparri che afferma “ottimo Draghi, ma di Speranza e di Di Maio non se ne può più. Il ministro della Salute se ne dovrebbe andare al più presto per i disastri che continua a causare. Ma adesso Di Maio si rimette a fare il cameriere dei cinesi?”.