Italiano ucciso a Ny, Ceccardi (Lega): per Davide Giri nessuno si inginocchia?

- Advertisement -

Interrogazione in Ue: “Perché la differenza di trattamento? Forse le vite italiane contano meno di altre?”

AgenPress. “L’assassinio del nostro connazionale Davide Giri non sta avendo la risonanza mediatica né politica che meriterebbe. Evidentemente, il fatto che in questo caso a uccidere, con motivazioni razziali, sia un afroamericano, desta imbarazzo tra i campioni del politicamente corretto. E’ inaccettabile. La differenza di reazioni, tanto in America quanto in Europa e in Italia, rispetto ad altri episodi precedenti è palese.

- Advertisement -

Ci ricordiamo tutti le numerose forme di protesta – purtroppo non sempre pacifiche – Black Lives Matter, con tanto di inginocchiamento di atleti e calciatori prima di importanti competizioni sportive. Forse per qualcuno le vite italiane non contano, Italians lives don’t matter? Vorrei sapere dalla Commissione come valuta tale differenza di trattamento, se non ritenga invece opportuno promuovere iniziative per commemorare l’assassinio di questo giovane italiano e cittadino europeo.

Stando a quanto emerso finora, il killer Vincent Pinkney, era un ‘fanatico razzista che odiava i bianchi’: i vari Conte, Boldrini, Gentiloni, Sassoli, questa volta eviteranno di inginocchiarsi?”

Lo afferma Susanna Ceccardi, europarlamentare della Lega, prima firmataria dell’interrogazione alla Commissione europea.