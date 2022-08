Kenya. William Ruto eletto presidente. “Lavorerò con tutti i leader. Il Paese ha bisogno della collaborazione di tutti”

- Advertisement -

La coalizione di Odinga, rivale di Ruto, ha respinto i risultati delle elezioni prima ancora che fossero stati annunciati dalla Commissione elettorale e per i confini indipendenti del Kenya (IEBC).

L’agente capo di Odinga, Saitabao Kanchory, ha detto alla stampa fuori dal centro elettorale nazionale di Nairobi che non erano ancora stati in grado di controllare il risultato finale con il proprio conteggio.

“Una volta che li vedremo, vogliamo verificarli, quando li verificheremo, potremo conoscere e dirlo al popolo keniota, perché un risultato che non è verificabile non è un risultato”. Kanchory ha detto ai giornalisti in attesa dei risultati annuncio.

Il centro di conteggio nazionale è precipitato brevemente nel caos poco dopo che la coalizione di Odinga ha respinto i risultati, con lo scoppio di combattimenti e il lancio di sedie nell’edificio.

L’improvvisa scissione nella commissione è avvenuta pochi minuti dopo che l’agente capo di Odinga ha dichiarato di non poter verificare i risultati e ha avanzato accuse di “reati elettorali” senza fornire dettagli o prove. Odinga non è venuto al locale.

Ora i kenioti aspettano di vedere se Odinga andrà di nuovo in tribunale per contestare i risultati elettorali in un Paese cruciale per la stabilità regionale. Questa è probabilmente la prova finale per il 77enne figura dell’opposizione di lunga data, sostenuta questa volta dall’ex rivale e presidente uscente Uhuru Kenyatta, che ha litigato con il suo vice, Ruto, anni fa.



“Ogni risultato annunciato dal presidente dell’IEBC Wafuka Chebukati non è valido perché non aveva il quorum di commissari per tenere una plenaria e prendere una decisione così importante. Il processo in corso a Bomas è ora ILLEGALE”, ha affermato in un tweet il portavoce di Odinga Makau Mutua. “Non è finita finché non è finita”, ha twittato Martha Karua, ex ministro della giustizia, compagna di corsa di Odinga.

I candidati o altri hanno sette giorni di tempo per presentare una contestazione sui risultati delle elezioni. La Cassazione avrà 14 giorni di tempo per pronunciarsi.

Le strade del Kenya già affollate di sostenitori in attesa sono esplose, in luoghi con giubilo, in altri con rabbia. Al grido di “No Raila, no pace”, i sostenitori di Odinga hanno bruciato pneumatici nell’affollato quartiere di Nairobi di Kibera al calare della notte.

Il 55enne Ruto, nonostante fosse stato messo da parte dal presidente, aveva reagito dicendo agli elettori che l’elezione era tra “imbroglioni” come lui di origini modeste e le “dinastie” di Kenyatta e Odinga, i cui padri furono il primo presidente del Kenya e vicepresidente. Odinga ha cercato la presidenza per un quarto di secolo.

Ruto nel suo discorso di accettazione ha ringraziato Odinga e ha sottolineato un’elezione incentrata su questioni e non su divisioni etniche, dicendo che “la gratitudine va a milioni di kenioti che hanno rifiutato di essere rinchiusi nei bozzoli tribali”. Ha aggiunto che le persone che avevano agito contro la sua campagna “non hanno nulla da temere… Non c’è spazio per la vendetta”.

L’affluenza alle urne è scesa al 65%, riflettendo la stanchezza dei kenioti nel vedere le stesse figure politiche di lunga data al ballottaggio e la frustrazione per le cattive condizioni economiche nel centro economico dell’Africa orientale. Al vertice, la politica keniota è spesso segnata meno da piattaforme ideologiche che da alleanze che creano un percorso verso il potere e la ricchezza che ne può derivare.