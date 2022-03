La Banca Mondiale approva un pacchetto di finanziamenti di emergenza da 723 mln di dollari per l’Ucraina

AgenPress -La Banca Mondiale ha approvato un pacchetto di finanziamenti di emergenza da 723 milioni di dollari di prestiti e sovvenzioni per l’Ucraina mentre combatte l’invasione della Russia, ha affermato lunedì in una dichiarazione .

Il sostegno iniziale della Banca Mondiale è stato aumentato con garanzie dei Paesi Bassi per 80 milioni di euro (89 milioni di dollari equivalenti) e della Svezia per 50 milioni di dollari. La Banca mondiale ha anche istituito un fondo fiduciario multi-donatore (MDTF) per facilitare l’incanalamento delle risorse delle sovvenzioni dai donatori all’Ucraina, con contributi di Regno Unito, Danimarca, Lettonia, Lituania e Islanda per un importo di 134 milioni di dollari finora. La Banca Mondiale chiede ulteriori contributi a fondo perduto all’MDTF. Inoltre, il Giappone sta associando 100 milioni di dollari in finanziamenti paralleli al pacchetto di sostegno.

Il pacchetto include un supplemento di prestito di 350 milioni di dollari a un precedente prestito della Banca Mondiale.

La banca ha anche promesso di lavorare alla creazione di un altro pacchetto di sostegno da 3 miliardi di dollari per l’Ucraina da lanciare “nei prossimi mesi”. Nella sua dichiarazione, ha affermato che fornirà ulteriore sostegno ai vicini dell’Ucraina che accolgono oltre 1,7 milioni di rifugiati .

“Il Gruppo della Banca Mondiale è dalla parte del popolo ucraino e della regione”, ha dichiarato il presidente della Banca Mondiale David Malpass. “Questo è il primo di molti passi che stiamo compiendo per aiutare ad affrontare gli impatti umani ed economici di vasta portata di questo crisi.”