La Bielorussia si unirà alla guerra della Russia contro l’Ucraina “nel giro di ore”

AgenPress – La Bielorussia sarebbe sul punto di unirsi alle truppe russe nella guerra in atto in Ucraina: lo riporta il Kyiv independent citando non meglio precisate “fonti” e aggiungendo che l’entrata in guerra della Bielorussia potrebbe avvenire “nel giro di ore”.

Più fonti affermano che la decisione è stata presa e non appena il 28 febbraio alle 5 del mattino ora locale, è molto probabile che il primo aereo da trasporto Ilyushin Il-76 decollerà trasportando paracadutisti bielorussi da schierare contro l’Ucraina.

Non è chiaro se l’ora locale a cui si riferiscono i messaggi sia bielorussa o ucraina; Le 5 del mattino a Minsk sono le 4 del mattino a Kiev.

Voci sul coinvolgimento ufficiale della Bielorussia nella guerra hanno iniziato a circolare il 27 febbraio, il quarto giorno della guerra totale della Russia contro l’Ucraina, a seguito di un rapporto presentato ai circoli diplomatici da anonimi giornalisti dell’opposizione bielorussa.

Il messaggio suggeriva che le truppe bielorusse potessero essere dispiegate nelle aree di Kiev o Zhytomyr in assistenza alla forza d’invasione russa.

Non è stato possibile verificare il rapporto, ma ci sono state altre indicazioni dell’attività militare bielorussa. È stata lanciata una campagna mediatica, in particolare dai media dell’opposizione bielorussi, per mettere in guardia dal coinvolgimento bielorusso.

Tuttavia un ex alto ufficiale bielorusso, Valeriy Sakhashik, in un discorso video, ha esortato i militari bielorussi a non obbedire a ordini che li coinvolgerebbero in una guerra contro una nazione amica.

Ieri il consigliere presidenziale ucraino Oleksiy Arestovych ha detto che secondo sue informazioni l’esercito bielorusso era stato messo in stato di allerta. Lukashenko ha affermato che i bielorussi hanno iniziato a subire violenze in Ucraina e che Kiev starebbe minacciando la Bielorussia con attività terroristiche ma ha poi rassicurato Zelensky affermando di non voler coinvolgere il Paese nel conflitto. Secondo Arestovych, solo 17.000 militari bielorussi sarebbero addestrati al combattimento, quindi il loro coinvolgimento non sarebbe poi così significativo per la Russia, che ha impegnato nell’invasione almeno 150.000 soldati.