La Cina creerà una borsa valori a Pechino al servizio delle piccole e medie imprese

AgenPress – La Cina ha deciso di istituire una nuova borsa valori a Pechino, trasformandola in una piattaforma primaria al servizio delle piccole e medie imprese (PMI) orientate all’innovazione come mercato dei capitali si evolve per soddisfare le esigenze di finanziamento di varie entità.

Differenziata dalle borse di Shanghai e Shenzhen, la nuova borsa di Pechino ha la chiara missione di servire le PMI innovative, poiché la resilienza economica della Cina dipende fortemente dal benessere della miriade di imprese del paese.

La creazione di una terza borsa mira a sostenere l’anello debole nel mercato dei capitali cinese, costruire un percorso di sviluppo complementare per il finanziamento delle PMI e promuovere un ambiente di mercato sano per l’innovazione e l’imprenditorialità, secondo il principale regolatore di titoli del paese.

Il presidente Xi Jinping ha annunciato giovedì lo scambio con sede a Pechino in una fiera internazionale, affermando di voler creare un luogo per le imprese “orientate ai servizi” e “innovative”. Non ha detto quando sarebbe stato stabilito lo scambio.