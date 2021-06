La Cina guiderà il branco di elefanti vaganti verso un habitat adatto

AgenPress – Le autorità cinesi per la fauna selvatica hanno dichiarato domenica di voler guidare il branco errante di elefanti asiatici selvatici nella provincia sudoccidentale dello Yunnan in Cina verso un habitat appropriato.

Il branco di elefanti ha attirato l’attenzione globale dopo aver percorso circa 500 km dal loro habitat originale nella prefettura autonoma di Xishuangbanna Dai, nella provincia, per entrare a Kunming, la capitale della provincia con una popolazione di 8 milioni, alla fine di mercoledì scorso.

Sabato, 14 elefanti hanno continuato a indugiare nella cittadina di Shijie nella città di Yuxi, secondo il quartier generale incaricato di monitorare la loro migrazione. Un altro elefante che si è staccato dal branco otto giorni fa è rimasto nel distretto di Jinning a Kunming.

Il quartier generale ha detto che avrebbe diretto la migrazione degli elefanti con esche alimentari e blocco delle strade, aggiungendo che avrebbe approfittato delle condizioni favorevoli, come le piogge e gli cali di temperatura degli ultimi giorni, per riportare gli elefanti nei loro habitat.

Sabato le autorità locali hanno mobilitato 319 persone, più di 600 veicoli e 18 droni per monitorare la mandria e prevenire conflitti uomo-elefante. Sabato sono state evacuate 3.548 persone.

Per oltre un mese le autorità hanno inviato la polizia per scortare la mandria, evacuate le strade per facilitarne il passaggio e utilizzato il cibo per distrarli dall’entrare in aree densamente popolate.

Gli elefanti asiatici sono sotto la protezione statale di livello A in Cina, dove si trovano principalmente nello Yunnan. Grazie a maggiori sforzi di protezione, la popolazione di elefanti selvatici nella provincia è cresciuta fino a circa 300, dai 193 degli anni ’80. Enditem