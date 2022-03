La Danimarca terrà un referendum sull’adesione alla difesa comune dell’UE

- Advertisement -

AgenPress – La Danimarca terrà un referendum a giugno, spaventata dall’invasione russa dell’Ucraina , sull’opportunità di aderire al patto di difesa dell’Unione europea ed eliminare l’opt-out trentennale del Paese nordico dalle politiche di sicurezza e difesa comune del blocco .

Il primo ministro danese Mette Frederiksen ha affermato domenica in tarda serata che “i tempi storici richiedono decisioni storiche”.

- Advertisement -

Il presidente russo Vladimir Putin “ha annunciato un nuovo tempo, una nuova realtà. La lotta dell’Ucraina non è solo dell’Ucraina. Siamo uniti in Europa”, ha detto Frederiksen in una conferenza stampa a Copenaghen.

Il 1° giugno si svolgerà il referendum sull’adesione alla politica di sicurezza e di difesa comune dell’UE, o PSDC.

“È ora che tutti nel mondo occidentale devono prendere una decisione”, ha detto Frederiksen quando i giornalisti gli hanno chiesto perché un cambiamento così drastico nelle politiche di sicurezza della Danimarca nei confronti dell’UE fosse necessario in questo momento.

- Advertisement -

“L’Ucraina è la differenza. Un paese libero e democratico è sotto attacco dalla Russia”, ha affermato, aggiungendo che i partiti rappresentati nel suo governo stavano tutti sostenendo il referendum e le relative misure.