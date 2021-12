La duchessa Kate Middleton accompagna al pianoforte Tom Walker per ricordare le vittime di Covid

- Advertisement -

AgenPress – La Duchessa di Cambridge ha accompagnato al pianoforte uno degli artisti più noti della scena musicale inglese, Tom Walker, in un suggestivo e intimo concerto per rivolgere un pensiero a coloro che non ci sono più a causa della pandemia.

Kate ha organizzato e ospitato l’evento, che è stato trasmesso su ITV, come ringraziamento alle persone “ispiratrici” che hanno servito le loro comunità durante la pandemia.

A supportare la duchessa all’evento c’erano anche il principe William, la principessa Eugenie, Sophie Wessex e altri membri della famiglia reale.

Walker, che ha trovato la fama con la sua canzone di successo Leave A Light On, ha detto di essere stato avvicinato dalla duchessa per prendere parte dopo che si erano incontrati a un evento di beneficenza. “Non sapevo nemmeno che suonasse il piano”.

“Era molto segreto, molto segreto – anche lo studio non sapeva cosa stava succedendo. Eravamo seduti ai lati opposti della stanza per COVID, provando.

“Così ci siamo messi insieme, abbiamo provato la canzone tipo nove volte e alla fine lei l’ha assolutamente azzeccata, e poi è andata via per un paio di giorni e si è esercitata, e poi abbiamo finalmente potuto fare la registrazione di esso.

“E sono rimasto davvero impressionato perché una cosa è suonare insieme a me in uno studio, solo noi due, ma poi saltare direttamente a suonare con un quartetto d’archi dal vivo, un pianista e due coristi, tutto ciò che lei’ Non ci siamo mai incontrati prima, e poi fare riprese dal vivo davanti alla telecamera – questo è un altro salto dal jamming.

“Ha assolutamente azzeccato e sono rimasto così sorpreso da quanto fosse brava a tenere il tempo”.

Walker ha detto del concerto: Credo che entrambi fossimo davvero preoccupati che non andasse tutto secondo i piani, che uno potesse deludere l’altro, ma lei è stata assolutamente fantastica. Abbiamo provato la canzone tipo nove volte e poi lei l’ha presa in pieno; quindi se n’è andata, ha provato a casa per un paio di giorni e poi alla fine l’abbiamo registrata. Questo brano è stato scritto per chiunque, innalzando un bicchiere a tavola, ricordi chi non è più tra noi. Che persona di talento, gentile, cordiale e adorabile”.