La Francia invita i suoi cittadini a lasciare la Russia prima della chiusura dello spazio aereo

- Advertisement -

AgenPress – La Francia ha “raccomandato vivamente” che tutti i suoi cittadini attualmente in Russia debbono lasciare il Paese “senza indugio”.

Questo dopo che l’Unione Europea ha annunciato che stava chiudendo il suo intero spazio aereo agli aerei russi.

- Advertisement -

In una dichiarazione sul sito web del Ministero francese per l’Europa e gli Affari Esteri si legge: “A causa delle crescenti restrizioni al traffico aereo tra Russia ed Europa, si raccomanda vivamente ai francesi di passaggio attraverso la Russia (turisti, visitatori, studenti, professionisti in missione ) prendere accordi per lasciare il paese senza indugio tramite i collegamenti aerei esistenti.”

Ha inoltre consigliato ai cittadini di posticipare qualsiasi viaggio imminente in Russia.