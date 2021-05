La Spagna approva una legge innovativa a tutela dei minori

Ma per i migranti minori? “Non credo che cambierà molto. Perché il problema non è che abbiamo una legge migliore o peggiore, il problema è che abbiamo un sistema che non crede nelle persone, che non crede nelle famiglie, che non crede nei minori. Dopo il primo periodo di affido di emergenza in un centro, a 18 anni, i ragazzi dell’emigrazione vengono buttati per strada. Non sono più minorenni perché hanno compiuto 18 anni, così si ritrovano ad affrontare molti ostacoli burocratici per ottenere il permesso di soggiorno, non possono lavorare perché non hanno il permesso di lavoro – conclude Cardenas”.

La legge semplifica anche la deposizione dei minori davanti al giudice e tiene conto del fatto che la maggioranza assoluta delle violenze contro i minori avviene in famiglia. In Spagna i minori potranno denunciare anche senza la presenza di un adulto cosa che finora non era stata possibile.