Lazio: presentati effetti campagna vaccinale su over 80

Ridotta del 91% l’incidenza di ricovero nelle persone che hanno completato il ciclo vaccinale con età superiore o uguale a 80 anni

AgenPress. Il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, accompagnato dall’Assessore alla Sanità, Alessio D’Amato e il Direttore del Dipartimento di Epidemiologia del Lazio, Marina Davoli presentano gli effetti della campagna vaccinale nella fascia di età degli over 80. Il Lazio è la prima Regione a studiare gli effetti dei vaccini sulla popolazione, negli Over 80 il ciclo vaccinale completo ha ridotto del 91% l’incidenza di ricovero per Covid-19.

Nel periodo precedente la disponibilità dei vaccini infatti, da febbraio a dicembre del 2020, nel Lazio si sono verificati quasi 172.000 casi di infezione da SARS-CoV-2. Circa l’8% delle infezioni notificate in quel periodo si sono verificate tra i soggetti con età maggiore di 80 anni. Questa popolazione costituisce un target primario per le politiche vaccinali. Infatti, a questa fascia di età risulta attribuibile quasi il 28% di tutti i ricoveri per Covid-19 avvenuti nella Regione Lazio e oltre il 58% dei decessi.

Questa analisi si concentra sulla valutazione dell’efficacia delle vaccinazioni nel ridurre l’ospedalizzazione per Covid-19 nella popolazione con età maggiore o uguale di 80 anni, sulla base dei dati disponibili al 21/04/2021.

L’analisi è stata condotta sugli assistiti della Regione Lazio che hanno completato il ciclo vaccinale Pfizer (87%) o Moderna (13%) nel periodo 08/02/2021 – 15/04/2021. L’incidenza di ospedalizzazione per Covid-19 nelle persone vaccinate è stata confrontata con l’incidenza osservata in un “gruppo di controllo” costituito da persone non vaccinate. In totale, sono state seguite 179.713 persone di età maggiore o uguale di 80 anni che avevano completato il ciclo vaccinale, confrontate con un numero equivalente di “controlli”.