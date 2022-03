Le 4 grandi compagnie di consulenza Deloitte, Ernst & Young, KPMG e PricewaterhouseCoopers lasciano la Russia

- Advertisement -

AgenPress – Le compagnie internazionali stanno continuando a lasciare la Russia dopo la sua continua invasione dell’Ucraina. Ciò include il numero di società di consulenza globali, comprese le quattro più grandi al mondo, che sono Deloitte, Ernst & Young, KPMG e PricewaterhouseCoopers.

Deloitte ha annunciato il 7 marzo che avrebbe smesso di operare in Russia e Bielorussia.

- Advertisement -

Anche se sappiamo che questa è la decisione giusta, avrà un impatto sui circa 3.000 professionisti di Deloitte situati in Russia e Bielorussia. Come altri, sappiamo che i nostri colleghi in Russia e Bielorussia non hanno voce in capitolo nelle azioni del loro governo.

“Sosterremo tutti i colleghi coinvolti durante questa transizione e faremo tutto il possibile per assisterli in questo momento estremamente difficile”.

EY noto come Ernst & Young, ha anche affermato che rimuoverà la sua pratica russa dalla sua rete globale ufficiale, ma le consentirà di “continuare a lavorare con i clienti come un gruppo indipendente di società di revisione e consulenza”.

- Advertisement -

“EY in Russia è un team di 4.700 professionisti che lavorano in 9 città del paese. La società opera nel mercato russo da oltre 30 anni”, ha affermato.

La società di consulenza e contabilità KPMG International ha affermato che “le sue società russe e bielorusse lasceranno la rete KPMG”.

“KPMG ha oltre 4.500 persone in Russia e Bielorussia e porre fine al nostro rapporto di lavoro con loro, molti dei quali fanno parte di KPMG da molti decenni, è incredibilmente difficile”, ha affermato l’azienda.

“Questa decisione non riguarda loro, è una conseguenza delle azioni del governo russo. Siamo un’organizzazione guidata da uno scopo e da valori che crede nel fare la cosa giusta”.

Anche PricewaterhouseCoopers (PwC) ha in programma di staccarsi dalle sue attività russe.

“A seguito dell’invasione dell’Ucraina da parte del governo russo, abbiamo deciso che, date le circostanze, PwC non dovrebbe avere un’azienda in Russia e di conseguenza PwC Russia lascerà la rete”, ha affermato in una nota la società di consulenza “Big Four” .

“Il nostro obiettivo principale in PwC continua a fare tutto il possibile per aiutare i nostri colleghi ucraini e sostenere gli sforzi umanitari”, ha aggiunto.

“Siamo inoltre impegnati a lavorare con i nostri colleghi di PwC Russia per intraprendere una transizione ordinata per il business e con particolare attenzione al benessere dei nostri 3.700 colleghi in PwC Russia”.

Anche un’altra grande azienda, Accenture, sta interrompendo la sua attività in Russia poiché “sta con il popolo ucraino”, ha affermato.

L’azienda ha annunciato la mossa la scorsa settimana in una dichiarazione , in cui ha ringraziato i suoi “quasi 2.300 colleghi in Russia per la loro dedizione e servizio ad Accenture nel corso degli anni. Forniremo supporto ai nostri colleghi russi”.