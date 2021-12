Lega distribuisce coperte a cani e gatti per il freddo

- Advertisement -

AgenPress. “Nella giornata internazionale per i diritti degli animali la Lega ha deciso di donare 2000 copertine per i nostri amici a quattro zampe. Oggi la prima consegna al gattile del Verano assieme al nostro Segretario Matteo Salvini.

Un gesto concreto che merita chi ci dona sempre amore senza chiedere nulla in cambio, un piccolo aiuto per tutte quelle associazioni che da sempre si occupano della cura di cani e gatti in tutta Italia.

Ringrazio l’eurodeputata Cinzia Bonfrisco e il gruppo europeo ID per la lodevole iniziativa e l’impegno da sempre profuso per i bisogni degli animali”.

Lo dichiara il deputato della Lega e capo dipartimento Benessere animale Filippo Maturi.