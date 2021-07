Librandi: cure Covid gratuite solo a chi si vaccina

- Advertisement -

AgenPress. “La Costituzione Italiana prevede cure gratuite per gli indigenti, non per gli irresponsabili. È forse venuto il momento di scegliere per legge la strada più esplicita e responsabilizzante di tutte: salvo appunto gli indigenti, va garantita la gratuita per la cura del Covid solo a chi si è vaccinato”.

Lo dichiara in una nota Gianfranco Librandi, deputato di Italia Viva.

“Sarebbe una misura drastica, certo, ma siccome dovremo convivere a lungo con il virus – prosegue Librandi – e i cicli di vaccinazione saranno con ogni probabilità periodici e ripetuti negli anno, davvero dovremmo costantemente preoccuparci di chi scambia la libertà con la pretesa di fare i propri comodi – conclude Librandi – senza interessarsi della sicurezza degli altri?”.