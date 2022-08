Lombardia. Berlusconi, scelta difficile dei candidati, alcuni dei quali esclusi, per riduzione parlamentari

- Advertisement -

AgenPress – “Sono orgoglioso della squadra che sarà con me in questa campagna elettorale in Lombardia. Per tutti, voglio ringraziare Licia Ronzulli, che è la coordinatrice della più grande regione italiana, ed è stata anche capace di mettere insieme, non solo in Lombardia, ma in tutt’Italia, liste autorevoli e rappresentative”.

Lo ha sottolineato il presidente di Forza Italia ed ex premier, Silvio Berlusconi, intervenuto al telefono alla presentazione delle liste dei candidati lombardi a Milano. “E’ stata una scelta difficile e anche in alcuni casi dolorosa, per l’esclusione di nostri militanti dovute alla riduzione a 600 del numero dei parlamentari, un lavoro del quale sono davvero grato a lei e agli altri dirigenti di Forza Italia che se ne sono occupati'”.

“Voglio ringraziare anche tutti coloro che corrono nelle liste proporzionali: chi ha buone probabilità di essere eletto ma soprattutto coloro che corrono nelle posizioni di lista più difficili”, ha aggiunto Berlusconi.

“Il loro impegno ha una grande importanza. Sarà decisivo per farci vincere il prossimo 25 settembre, e naturalmente non li dimenticheremo”.

Berlusconi ha poi spiegato di essersi candidato in Lombardia perché è la “la mia regione, la terra dei mei genitori”.

