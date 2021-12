Lombardia. Forte scossa di terremoto sentita anche nell’Hinterland di Segrate, Vermezzo, Como e in Brianza

- Advertisement -

AgenPress – Una forte scossa di terremoto è stata avvertita a Milano poco dopo le 11.30, ma anche nell’Hinterland di Segrate, Vermezzo, Como e in Brianza. In diverse zone della città i palazzi hanno tremato e tanti sono scesi in strada. Così come a Milano, anche a Bergamo e Pavia e nel resto del territorio i palazzi e le case hanno tremato. Il centralino dei vigili del fuoco è stato subito tempestato di telefonate: sono in corso accertamenti.

La scossa di magnitudo 4.4 è stata localizzata dai sismografi dell’Ingv di Roma, l’istito di Geofisica e Vulcanologia, a due chilometri da Bonate Sotto, comune bergamasco, a una profondità di 26 chilometri. Non sono stati finora rilevati danni, almeno secondo quanto riferito dai Vigili del fuoco. Sono però in corso una serie di accertamenti ulteriori.

La scossa di terremoto si è sentita molto forte anche a Vimercate, in Brianza, dove testimonianze raccontano di lampadari che si sono mossi, specchi traballanti, scaldabagni tremanti e fioriere che si sono spostate di alcuni centimetri. Di fronte a un supermercato ci sarebbe stato anche lieve incidente stradale provocato proprio dal panico suscitato dal sisma. Alcuni cittadini sono addirittura scesi per strada per paura dei crolli. A Treviglio a pochi chilometri dall’epicentro del sisma, gli studenti della scuola superiore Isis Zenale e Butinone sono stati evacuati.

Una scossa di terremoto è stata avvertita in tutto il territorio del Lecchese, decine le chiamate ai centralini dei vigili del fuoco, ma non si registrano danni. Gli studenti delle scuole di Lecco sono stati fatti uscire dagli istituti in via precauzionale come previsto dal protocollo di sicurezza. La preoccupazione maggiore è stata per le famiglie che risiedono ai piani alti dei condomini, mentre a Merate (Lecco) è stato evacuato l’auditorium comunale e a Olgiate Molgora (Lecco) ci sono stati danni a una vecchia cascina, disabitata, in ristrutturazione.

