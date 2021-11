L’orso marsicano e la lucertola delle Eolie nei francobolli italiani dedicati all’Europa. Sono in via di estinzione

AgenPress – Due specie animali in pericolo sono stati scelti per illustrare i due francobolli italiani dedicati quest’anno all’Europa.

Il primo francobollo, valido per la posta ordinaria fino a 20 grammi, mostra la lucertola delle Eolie (Podarcis raffonei) che è ormai estinta in quasi tutto l’arcipelago eoliano e sopravvive solo in una piccola zona dell’Isola di Vulcano e in tre faraglioni a breve distanza dalla costa, due dei quali tutelati come riserve naturali integrali.

L’altro francobollo, valido per la posta ordinaria sino a 50 grammi, mostra invece l’orso marsicano (Ursus arctos marsicanus), forse il mammifero più carismatico della fauna italiana. L’orso è tuttora presente nel Parco Nazionale d’Abruzzo e nelle aree adiacenti di Lazio, Molise e Marche anche se sono stati stimati soltanto 50 individui complessivamente.