Luigi di Maio annuncia riapertura ambasciata a Kiev dopo Pasqua. “Saremo i primi a tornarci”

- Advertisement -

AgenPress – “Riapriremo subito dopo Pasqua la nostra ambasciata a Kiev. Siamo stati gli ultimi ad andare via da Kiev e saremo tra i primi a tornarci”.

Lo dice Luigi Di Maio all’Unità di Crisi insieme all’ambasciatore italiano in Ucraina Francesco Zazo in collegamento da Leopoli e all’ambasciatore Giorgio Starace da Mosca.

- Advertisement -

“Un altro gesto per dimostrare sostegno al popolo ucraino, un modo concreto per affermare che deve prevalere la diplomazia. Nei prossimi giorni verranno effettuati tutti i controlli necessari per il trasferimento a Kiev, tutto dovrà essere fatto in condizioni di sicurezza e in coordinamento con gli altri partner europei”, conferma Di Maio.

“Allo stesso tempo dobbiamo intensificare il pressing diplomatico per portare Putin al tavolo della mediazione e arrivare intanto a un cessate il fuoco”.