Lupi (NCI): con Draghi nostro ruolo centrale per la pace

AgenPress. “Dai colloqui tra Draghi e Putin emerge, grazie al prestigio di cui gode il presidente del Consiglio in ambito internazionale, il ruolo che è stato affidato al nostro Paese: essere tra i garanti per le eventuali clausole della pace nella negoziazione tra Russia e Ucraina”.

Lo ha detto il presidente di NcI Maurizio Lupi.

“Apprendiamo anche con sollievo che le forniture di gas non sono in pericolo. Bene, ma ora serve un cambio di passo per dare una mano ancor più concreta alle famiglie in difficoltà. Ieri abbiamo consegnato al presidente Draghi il pacchetto di proposte di Noi per l’Italia.

Dopo la diminuzione del costo dell’energia abbiamo proposto la riduzione dell’Iva al 5% anche per alcuni beni essenziali come riso, carne, latte e molti altri, e l’aumento del contributo di solidarietà dei profitti delle aziende dal 10 al 20%, oltre all’aumento del limite Isee da 12000 a 30000 per accedere al bonus energia”