M5s. Chiuso il termine delle autocandidature, Di Battista e Casalino non ci sono

AgenPress – Alessandro Di Battista e Rocco Casalino, portavoce di Giuseppe Conte, secondo quanto si apprende da fonti del Movimento 5 stelle, non hanno presentato l’autocandidatura per partecipare alle parlamentarie del prossimo 16 agosto. Il limite per inoltrare la domanda era segnato per oggi alle ore 14:00 di oggi.

Dopo l’annuncio di Chiara Appendino, ex sindaca di Torino, della propria candidatura per le elezioni politiche del 25 settembre, hanno annunciato la loro due ex assessori della sua giunta, Alberto Unia per il Senato, e Antonio Iaria per la Camera “Sono pronto a rimboccarmi le maniche come ho già fatto, da cittadino, da consigliere comunale e da assessore” promette Unia, e Iaria aggiunge: “È una sfida difficile, ma noi del Movimento siamo abituati, è un nuovo inizio. Negli ultimi 14 mesi pativo il governo Draghi, io avevo votato contro quella scelta, ma adesso siamo di nuovo noi”.