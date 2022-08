M5s. Conte, nessun accordo con Letta. Il Pd sfugge alle proprie responsabilità. Meloni non idonea a governare

- Advertisement -

AgenPress – “Mi dispiace per il disastro politico del Pd , noi abbiamo i nostri progetti che realizzeremo. Non ci sono i presupposti politici e programmatrici per una intesa”

Lo dice Giuseppe Conte. “Li ho tolti dall’imbarazzo di ricevere un altro no, spiega chiarendo che i 5 stelle possono anche aver commesso degli errori ma non possono essere tacciate di essere persone “non serie”.

“E’ il Pd a sfuggire alle proprie responsabilità perché il colpo di pistola l’ha innescato il Pd con la norma sull’inceneritore di Roma, Letta si deve assumere le sue responsabilità, basta ipocrisie”.

“Sicuramente troviamo incomprensibile il disastro politico su questo balletto elettorale, sono attonito davanti a questo spettacolo – dice l’ex presidente del Consiglio – e siccome giochetti e balletti non ci piacciono, andiamo orgogliosamente da soli”. “Palazzo Chigi non mi manca, è un lavoro molto impegnativo, usurante, 24 ore su 24, con le emergenze che abbiamo affrontato”.

“Non se aveva un senso la frase di Berlusconi su ‘Draghi stanco’, sicuramente il presidente Draghi ha colto il pretesto del nostro non voto sul decreto aiuti per rassegnare le dimissioni”.

“Andiamo davanti agli elettori con un programma serio e preciso”, dice difendendo a spada tratta il superbonus e il reddito di cittadinanza: il primo ha contribuito al rilancio del settore delle costruzioni, il secondo ha garantito un sistema di protezione sociale togliendo dalla povertà un milione di persone”.

E su Giorgia Meloni ricorda di aver “dato dei tossicodipendenti a chi prende il reddito di cittadinanza, mentre sono i primi a dover essere aiutati per questo non è idonea a governare il paese. Non faccio appelli contro l’onda nera che marcerebbe su Palazzo Chigi anche se conosco l’humus culturale da cui proviene Meloni, ma noi dobbiamo vincere la battaglia delle idee”.