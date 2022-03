M5S. Conte rieletto presidente con il 94,2% dei voti. Su 130mila iscritti hanno votato 59.047

- Advertisement -

AgenPress – “Gli iscritti del MoVimento 5 Stelle mi hanno riconfermato con un’indicazione forte e chiara. Un sostegno così importante è anche una grande responsabilità. Ora testa alta, ancor più coraggio e determinazione nelle nostre battaglie. Abbiamo un Paese da cambiare”. Lo scrive in un post Giuseppe Conte, dopo il voto degli iscritti del Movimento.

Gli aventi diritto al voto erano 130.570, i partecipanti sono stati 59.047.

- Advertisement -

Sul punto 1 dell’Ordine del giorno alla domanda:

Sei favorevole alla elezione del prof. Giuseppe Conte, indicato dal Garante, quale Presidente del Movimento 5 Stelle, anche in ripetizione della deliberazione adottata in date 5/6 agosto 2021, al fine della conferma/convalida della delibera stessa nonché dell’attività svolta?

Hanno risposto SI: 55.618 – pari al 94,19% dei voti validi

Hanno risposto NO: 3.429 – pari al 5,81% dei voti validi.