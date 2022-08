M5s. Di Maio, non esiste più, è il partito di Conte e fedelissimi. Anche Grillo capisce che glielo sta smantellando

- Advertisement -

AgenPress – “Quando ero nel M5s e abbiamo costruito il 33% nel 2018 eravamo una grande comunità, si discuteva. Oggi non esiste più il M5s, esiste un partitino tra l’8% e il 10% di Conte, di fedelissimi. E sono stati fatti fuori tutti gli altri. Io e Di Battista non siamo più in quella forza politica, ma anche tanti altri che non la pensavano come me e Di Battista”. Lo dice il ministro degli Esteri Luigi Di Maio a ‘Tg4, diario del giorno’. “Grillo si sta rendendo conto che Conte glielo sta smantellando e adesso stanno ricominciando a litigare”.