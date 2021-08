M5S. Francesca De Vito (consigliere Regione Lazio) voterà No allo Statuto

- Advertisement -

AgenPress – Dopo l’ex candidato sindaco di Napoli, Matteo Brambilla che non parteciperà al voto sullo Statuto M5s e presenterà una lista concorrente al M5s, anche la consigliera M5s nella regione Lazio, Francesca De Vito, voterà No allo Statuto M5s. La consigliera rilancia la battaglia del gruppo territoriale laziale “Parola agli Attivisti”, lo stesso che ha organizzato la manifestazione in piazza Montecitorio contro la riforma Cartabia. “La nostra posizione è per votare NO allo Statuto di Conte” si legge.