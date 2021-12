Mangiare un hot dog toglie 36 minuti alla vita. La carne ha un impatto negativo su salute e ambiente

- Advertisement -

Lo studio , pubblicato sulla rivista Nature Food , ha valutato più di 5.800 alimenti, classificandoli in base al loro carico nutrizionale di malattie per l’uomo e al loro impatto sull’ambiente. Ha scoperto che sostituire il 10% dell’apporto calorico giornaliero da carne bovina e carni lavorate con un mix di frutta, verdura, noci, legumi e frutti di mare selezionati potrebbe ridurre di un terzo l’impronta di carbonio nella dieta e consentire alle persone di ottenere 48 minuti di vita sana per giorno.

“Volevamo fare una valutazione basata sulla salute degli impatti benefici e dannosi del cibo nell’intera dieta”, ha detto alla CNN Olivier Jolliet, professore di scienze della salute ambientale all’università e autore senior del documento.

Il team ha elaborato un indice che calcola il carico sanitario netto benefico o dannoso in minuti di vita sana associato a una porzione di cibo. Si basa su uno studio chiamato Global Burden of Disease, che misura la morbilità associata alle scelte alimentari di una persona.

“Ad esempio, si perdono 0,45 minuti per grammo di carne lavorata o si guadagnano 0,1 minuti per grammo di frutta. Quindi esaminiamo la composizione di ciascun alimento e poi moltiplichiamo questo numero per i profili alimentari corrispondenti che abbiamo sviluppato in precedenza”, Jolliet disse.