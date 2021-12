Manovra. E’ legge. FdI, lettera-denuncia a Mattarella per condotta maggioranza, approvata senza discussione

- Advertisement -

AgenPress – Via libera definitivo da parte della Camera alla Manovra con 355 favorevoli, 45 contrari. Il provvedimento è legge.

E intanto “Fratelli d’Italia invierà una lettera a Sergio Mattarella, come garante della Costituzione, per denunciare la condotta della maggioranza per quello che è accaduto: abbiamo una manovra che sarà approvata senza che il Parlamento abbia potuto discuterla”. A dirlo il capogruppo di FdI alla Camera, Francesco Lollobrigida, al termine del flash mob organizzato dai deputati Fdi davanti Montecitorio, mostrando uno striscione con su scritto: “Maggioranza frantumata finanziaria sgangherata”. “Quello che è accaduto – prosegue Lollobrigida – è scandaloso”.

