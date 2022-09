- Advertisement -

AgenPress. “Michail Gorbaciov è il vero responsabile della destabilizzazione mondiale e non mi sento di piangere la sua morte.

Ribadisco il mio pensiero in materia, lo rifarei e non mi sento di aver fatto una ‘cazzata’ come recita il conduttore… magari di cazzate ne farò altre, ma questa non lo è!”.

- Advertisement -

Così si è espresso l’On.le Marco Rizzo, Segretario del Partito Comunista, nella trasmissione “Robin Hood” condotta da Marco Fedeli sull’emittente radiofonica romana Elleradio diretta da Ezio Luzzi.