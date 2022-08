Mariupol. 100.000 residenti (5mila i bambini) intrappolati dai russi. Condizioni di vita terribili

- Advertisement -

AgenPress – Tre mesi dopo la fine del brutale assedio di Mariupol durato mesi dalla Russia, la vita di coloro che sono rimasti indietro è appesa a un filo.

Gli attacchi aerei e l’artiglieria russi hanno colpito Mariupol, riducendo quella che un tempo era una vivace città portuale in un paesaggio di macerie. Si ritiene che più di 20.000 persone siano state uccise durante l’assedio della Russia, ma il numero reale potrebbe essere molto più alto, secondo il consiglio comunale di Mariupol.

Ci sono fosse comuni con corpi non identificati fuori città. Sebbene i bombardamenti incessanti siano cessati dopo che l’ultima roccaforte ucraina a Mariupol è caduta in Russia a metà maggio, coloro che sono sopravvissuti all’assedio devono affrontare nuove sfide in mezzo alla carenza di beni di prima necessità come cibo e acqua pulita.

Le condizioni di vita sono terribili. In media, circa 25 persone muoiono ogni giorno nella città occupata, ha detto al Kyiv Independent Petro Andriushchenko, consigliere del sindaco di Mariupol.

Andriushchenko ha affermato che il consiglio comunale non è stato in grado di stabilire una particolare causa di morte a cui la popolazione è più vulnerabile perché “tutto è difficile”. Solo il 40% circa dei restanti residenti ha accesso all’elettricità e all’acqua corrente, e la maggioranza è ancora tagliata fuori dal gas anche quando l’inverno si avvicina, secondo il funzionario.

La maggior parte delle persone ha iniziato a fare affidamento sugli aiuti umanitari che gli occupanti russi stanno distribuendo per far fronte ogni giorno, ma non è abbastanza vicino, ha detto il funzionario. Inoltre, non è chiaro per quanto tempo continueranno a distribuirlo.

Si stanno diffondendo anche le malattie infettive. I bombardamenti indiscriminati della Russia hanno costretto la gente del posto a seppellire i propri cari ovunque potessero, comunemente in cortili e parchi. Funzionari locali in esilio hanno espresso preoccupazione per i corpi in decomposizione e i rifiuti che si ritiene abbiano contaminato l’approvvigionamento idrico della città, aumentando i timori di un’epidemia di colera.

Con i sopravvissuti all’assedio che sperimentano un sistema immunitario indebolito nonostante il peggioramento delle condizioni sanitarie, i bambini piccoli sono particolarmente a rischio di contrarre malattie trasmesse dall’acqua, come il colera. Andriushchenko ha affermato che le condizioni per la diffusione di tali malattie esistono già a Mariupol.

Oltre 100.000 persone, tra cui circa 5.000 bambini, rimangono a Mariupol, mentre il tasso di mortalità in città è quintuplicato, secondo le autorità locali in esilio.

Mentre i restanti residenti a Mariupol cercano risorse disponibili nella metropoli ora apocalittica con una popolazione prebellica di 450.000 abitanti, si ritiene che anche i rischi di contrarre una malattia infettiva siano in aumento.

Il peggioramento delle condizioni sanitarie sta creando un ambiente ideale per un focolaio di malattie come il colera, una malattia batterica che di solito si diffonde attraverso l’acqua contaminata.

Per mesi, funzionari ed esperti ucraini hanno espresso preoccupazione per una possibile epidemia di colera nella Mariupol occupata. Ma la città non è in grado di condurre tali test a causa della mancanza di kit medici, ha detto Andriushchenko.

Il ministro della Salute Viktor Liashko ha dichiarato al Kyiv Independent a luglio che le autorità ucraine hanno perso l’accesso alle istituzioni mediche sul campo.

Il ministero della Difesa del Regno Unito ha avvertito che da maggio sono stati segnalati casi isolati di colera e che un grave focolaio della malattia esacerba il servizio medico di Mariupol, che “probabilmente è già vicino al collasso”.

Le minacce di una possibile epidemia di colera sono persistite a lungo a Mariupol anche prima della guerra, ma Andriushchenko ha affermato che la città ha sempre adottato misure per prevenire la diffusione della malattia.

“Questo (un focolaio di colera) può verificarsi anche in tempi normali”, ha detto Andriushchenko. “Ma ora, è solo che il rischio è molto più alto”.