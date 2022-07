Marmolada. Morti salgono a 9. Ritrovati altri resti. Ris sul posto per acquisire campioni biologici

- Advertisement -

AgenPress – Le vittime accertate salgono a nove. Due in più rispetto a ieri, di cui 4 riconosciute dai famigliari e 5 non identificati. I feriti sono 7: 4 ricoverati a Trento, 3 in ospedali veneti. Lo ha detto il presidente della Provincia di Trento Fugatti.

I soccorritori hanno individuato e recuperato i resti di altri escursionisti coinvolti. L’ipotesi è che si tratti dei corpi di alpinisti appartenenti alla stessa cordata. “Maggiori dettagli saranno dati in conferenza stampa”, precisa la provincia di Trento.

Il ritrovamento dei resti, che al momento non è stato comunicato a quante persone sono riconducibili, porterà ad una riformulazione del numero dei dispersi. Le persone che al momento mancano all’appello sono cinque e sono tutti veneti.

Una squadra del Ris di Parma è a lavoro per prelevare dei campioni biologici dai resti delle vittime del disastro della Marmolada. “Sono in via di acquisizione i campioni dei resti ritrovati, delle persone reclamate dalle famiglie e degli stessi famigliari, che verranno portati nel tempo più rapido possibile nei laboratori per i raffronti. Le attività tecniche, una volta acquisiti tutti i campioni, richiedono alcune ore. L’esito, una volta che i campioni sono disponibili, è previsto in una giornata lavorativa”, ha reso noto il comandante dei Ris, Giampietro Lago, intervenuto alla conferenza stampa organizzata a Canazei al termine della riunione tecnica di forze dell’ordine e soccorritori.