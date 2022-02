Mazzetti (FI) a Transatlantico: “Politica energetica sia non ideologica. Centrodestra: meno sondaggi e più condivisione”

- Advertisement -

AgenPress. Erica Mazzetti, Deputata di Forza Italia, è intervenuta a Transatlantico.

Pandemia: “Iniziamo a vedere una fuoriuscita in sicurezza dall’emergenza. La stragrande maggioranza degli italiani ha aderito alla campagna vaccinale e adesso ha il diritto di tornare a una piena vita sociale. Il governo Draghi ha saputo imprimere una svolta di successo nella gestione del Covid. Un anno fa si costringevano a chiudere le attività commerciali con un colpo di mano e oggi è tutto aperto”.

- Advertisement -

Caro energia: “Il governo è al lavoro per tamponare le perdite, non solo per le famiglie ma anche per le imprese. Nella mia città, Prato, il nostro distretto produttivo è in affanno: le bollette sono schizzate da 80mila a oltre 400mila per alcune aziende. Bisogna poi lavorare per il dopo-emergenza energia. Tra poche ore si discuterà mia interrogazione urgente per accelerare l’uso del gas italiano e per spingere verso una completa diversificazione delle fonti energetiche. Non possiamo basarci sulle sole rinnovabili, dobbiamo puntare su tutte le tecnologie disponibili al momento sostenendo ricerca e sviluppo. Serve anche il nucleare: sulla fusione è presto per parlare ma gli esperimenti danno risultati incoraggianti”.

Edilizia e Pnrr: “L’Italia è ferma da troppo tempo e il Pnrr ci permette di completare infrastrutture e attuare le riforme che servono a un paese moderno. I cantieri del Pnrr contribuiscono al rilancio del settore edile, insieme ai bonus edili che non devono essere in alcun modo ostacolati ma, come ci dicono tutti gli operatori, stabilizzati. Adesso stiamo fronteggiando anche i rincari delle materie prime e abbiamo previsto delle prime compensazioni ma è evidente che si debba andare verso un meccanismo di adeguamento automatico dei prezzi”.

Centrodestra: “Ci sono stati evidenti problemi prima della rielezione di Mattarella. La gestione della partita del Quirinale e di molti appuntamenti elettorali sui territori è stata orientata a seguire l’umore dei sondaggi e i risultati si vedono, a Roma e in molte città italiane. Il Centrodestra può esistere solo se c’è condivisione: Berlusconi ce lo ha insegnato”.