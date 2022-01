- Advertisement -

AgenPress. In questo squallido teatrino politico, sono orgogliosa di rappresentare un Partito unito e compatto che non ha mai tradito la parola data, che ha fatto della coerenza la sua bandiera.

Anche oggi, in Aula non ci piegheremo all’ennesimo inciucio tra partiti e continueremo a batterci per rappresentare le migliaia di italiani che credono nel nostro progetto.

Noi possiamo ancora guardarvi negli occhi.

E’ quanto dichiara, in una nota, Giorgia Meloni.