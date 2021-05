Milano. Cecchetti (Lega): “Salone del mobile confermato, è vittoria di chi ha fatto squadra”

AgenPress. “L’annuncio del Salone del Mobile che ha confermato che a settembre si terrà a Milano, regolarmente, la 59esima edizione di questo evento così importante per la nostra economia e il nostro artigianato rappresenta un segnale importante per Milano e per la Lombardia e una vittoria per le istituzioni che hanno fatto sistema e gioco di squadra.

Grazie al ministro Giancarlo Giorgetti che si è speso in prima persona, grazie alla Regione Lombardia e al Governatore Fontana e l’assessore Guidesi per il loro ruolo: portiamo a casa un grande risultato, un grande evento che segna la simbolica ripartenza della locomotiva economica e imprenditoriale lombarda.”

Lo dichiara l’on. Fabrizio Cecchetti, vice capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati e coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier.