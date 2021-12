Milano. Incendio palazzo. Gatto tratto in salvo. Altri cani e gatti bruciati vivi

- Advertisement -

AgenPress – Tutti gli abitanti del palazzo di quindici piani in zona Cermenate sono riusciti a uscire in autonomia dal grattacielo. Uno solo sembra aver avuto bisogno dell’aiuto dell’autoscala: si tratta… di un gattino. I pompieri sono saliti a prenderlo fino all’appartamento dove vive e lo hanno tratto in salvo.

Sorte diversa per tanti altri gatti e cani intrappolati negli appartamenti. “Siamo 70 famiglie senza una casa e ripartiamo oggi da zero – ha spiegato una signora con le lacrime agli occhi – . Non è rimasto nulla del palazzo”. Ieri in preda alla fretta di scappare “c’è chi ha lasciato gli animali domestici in casa perché non si pensava che sarebbe stata una cosa così veloce e così devastante. Io abitavo al quarto piano”.

- Advertisement -

L’amministratore lo aveva confermato con una frase che lascia sbigottiti. “Ormai dentro dovrebbero esserci solo cani e gatti”. “È troppo presto per fare una stima dei danni” dice Augusto Bononi, l’amministratore del condominio. “Ai soliti residenti che dicono ‘abbiamo perso’, li conforto rispondendo che per fortuna tutto è successo in un pomeriggio d’estate”, aggiunge concludendo che all’interno del palazzo ormai “dovrebbero esserci solo cani e gatti”.