Milano. Rissa in strada. 21enne muore accoltellato, ragazzo di 16 anni ferito alla testa

AgenPress – Un ragazzo di 22 anni è morto questa notte a seguito delle ferite riportate in una rissa avvenuta per strada tra diversi giovani a Pessano con Bornago, nel Milanese. In via Monte Grappa, sono stati soccorsi due giovani, entrambi italiani.

Immediati i soccorsi al 118: sul posto sono intervenuti i medici e paramedici che hanno soccorso per primi i due ragazzi. Il 22enne è stato portato d”urgenze all’ospedale San Gerardo di Monza dove purtroppo è deceduto qualche minuto dopo, mentre il ragazzo ferito, di 16 anni è stato trasferito all’ospedale di Melzo con una ferita alla testa. Non sarebbe in pericolo di vita. Ora i carabinieri stanno cercando di ricostruire quanto accaduto: si cerca l’aggressore, chi ha commetto l’omicidio. Resta ancora da capire infatti se è stato uno o più persone a uccidere e ferire i due ragazzi.