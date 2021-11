Milano. Sala ordina l’obbligo di mascherine all’aperto. Sanzione amministrativa pecuniaria da 400 euro a 3000 

- Advertisement -

AgenPress – È stata pubblicata sull’albo pretorio del Comune di Milano l’ordinanza del sindaco, Giuseppe Sala, che prescrive l’obbligo di indossare le mascherine all’aperto nel periodo natalizio nel centro della città.

L’ordinanza sarà valida, come si legge, dalle ore 00.01 di sabato 27 novembre 2021 alle ore 24.00 di venerdì 31 dicembre 2021, nella fascia oraria compresa tra le ore 10.00 e le ore 22.00, nelle seguenti vie e piazze: Piazza Castello, Largo Cairoli, Via Dante, piazza Cordusio, Via Orefici, Via Mercanti, piazza Mercanti, Piazza del Duomo, Galleria Vittorio Emanuele II, Corso Vittorio Emanuele II, piazza San Babila. Per chi non rispetterà l’obbligo di indossare la mascherina in queste zone scatterà una sanzione amministrativa pecuniaria da 400 euro a 3000.



Il Comune ha deciso di emettere l’ordinanza “allo scopo di prevenire ogni ulteriore evoluzione negativa del quadro pandemico nel territorio del Comune di Milano”, considerato che nel periodo di Natale in centro ci sarà un intenso flusso di persone.