Milleproroghe: congelate accise per e-cig nel 2022

AgenPress. Un emendamento al dl Milleproroghe approvato ha congelato per il 2022 il previsto aumento del 5% delle accise sulle sigarette elettroniche.

“Una vergogna! Un’indecenza! Ancora una volta vincono le lobby economiche a danno dei consumatori e della loro salute” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Bisognerebbe tassare pesantemente le sigarette elettroniche, visto che l’obiettivo deve essere quello di ridurne il consumo. Le Ends, ovvero le e-cig con nicotina, sono indubbiamente dannose per la salute. Lo ha decretato l’Oms. La sigaretta elettronica, poi, non solo non ha contribuito a una riduzione dei fumatori come si sperava, ma anzi la sottovalutazione della sua pericolosità, incentivata dai produttori e venditori di tali prodotti, l’ha trasformata nella porta di accesso alla sigaretta tradizionale. Molti iniziano a fumare proprio grazie alla sigaretta elettronica o a prodotti come Iqos, diventati di moda. Ecco perché era un dovere morale dare un giro di vite” conclude Dona.