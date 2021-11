Minacce Gasparri, Falcone (FI): “Vicini a Maurizio, nessuno spazio per la violenza in politica”

- Advertisement -

AgenPress. “Siamo vicini all’amico Maurizio Gasparri, punto di riferimento indiscusso per Forza Italia e tutto il centrodestra, nel mirino di un inquietante messaggio minatorio che non deve passare sotto silenzio. In politica come nella vita non deve esserci spazio per l’odio e la violenza.

Per questo, a nome di dirigenti e militanti azzurri di Catania e provincia, voglio esprimere a lui e ai suoi cari la massima solidarietà, nell’attesa di abbracciarlo di persona quando, questo fine settimana, sarà ospite dell’evento azzurro “La Nostra Forza” a Mazara del Vallo”.



Lo afferma Marco Falcone, commissario di Forza Italia a Catania e provincia, a seguito della lettera anonima recapitata al senatore FI Maurizio Gasparri contenente minacce di morte.