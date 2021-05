Mollicone (FDI): “Blocco fra Ue e Cina arriva tardivo, ora cancellare accordi via della seta”

AgenPress. “Il blocco delle trattative fra Cina ed Unione Europea arriva tardivo, ma è ora anche di bloccare gli accordi sulla Via della Seta, che penalizzano l’Italia e aprono alla predazione dei nostri porti e delle nostre infrastrutture strategiche – così il deputato FDI Federico Mollicone, componente dell’Alleanza Inter-parlamentare sulla Cina, intergruppo a difesa dei diritti umani in Cina – ricordiamo che l’ex sottosegretario allo Sviluppo Economico nel governo Conte I Michele Gerace, sparito dalla scena politica, fu il forsennato sostenitore degli accordi con la Cina, con tanto di segretaria cinese che lavorava a Pechino in ambienti d’ambasciata, e si occupò degli allegati tecnici che ancora oggi non conosciamo perché secretati.”