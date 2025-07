Operaio cade dal camion e muore: Mattia (Pd): “Non possiamo più tollerare morti così”

AgenPress. “Un uomo di 61 anni è morto cadendo da un camion mentre lavorava da solo, in pieno centro a Roma. Una notizia che fa male, che lascia senza fiato. Dietro ogni incidente c’è un volto, una famiglia, un pezzo di vita spezzato che non tornerà più.

Non possiamo più tollerare che chi è prossimo alla pensione debba affrontare lavori pericolosi e usuranti. Non possiamo più accettare che la fretta, il risparmio o la disattenzione vengano prima della vita di chi lavora. Quando le persone diventano numeri, quando le morti sul lavoro smettono di indignare, allora vuol dire che abbiamo perso il senso di ciò che conta davvero.

Mi occupo di questi temi ogni giorno, ascolto storie di dolore e di rabbia, e sento la responsabilità delle istituzioni di essere vicine alle famiglie e di battersi perché nessuno debba più rischiare la vita per guadagnarsi da vivere. Servono controlli reali, investimenti sulla sicurezza, formazione continua e sanzioni vere per chi non rispetta le regole.

Non possiamo rassegnarci a vedere ogni giorno immagini di uomini e donne che muoiono mentre guadagnano da vivere. Dobbiamo dire basta e pretendere che la sicurezza sul lavoro diventi una priorità assoluta. Queste morti non devono diventare mai ‘normali’ e anzi devono cessare di esistere.”

Così Eleonora Mattia, consigliera regionale Pd del Lazio, membro della IX Commissione Lavoro.