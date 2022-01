Moro, Mollicone: “Asta su volantino BR è offesa alle vittime”

- Advertisement -

AgenPress. “La messa all’asta del volantino delle Br è l’ennesimo affronto alle vittime del terrorismo, soprattutto per i servitori dello Stato caduti a via Fani e per lo stesso Aldo Moro.

Esprimiamo solidarietà a Berardi e chiediamo che il volantino messo all’asta sia acquisito dagli archivi statali. Va istituito un Museo per le vittime del terrorismo, con percorsi digitali, dove la storia tragica del dopoguerra possa essere onorata e studiata, come già proposto da Pietro Folena, anche tramite l’acquisizione di documenti di questo genere – così il presidente dell’Intergruppo parlamentare “La verità oltre il segreto”, deputato Federico Mollicone – .

Sul caso Moro conosciamo verità ad oggi limitate: non conosciamo tutti gli atti della commissione Moro 2, data la natura statutaria della commissione d’inchiesta, come i cablogrammi di Giovannone. Il segreto eteronomo e quello funzionale sono ostacoli alla ricerca della verità storica.”