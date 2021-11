Mps. Salvini, no allo spezzatino. Impensabile la svendita. Costo per Stato e cittadini

- Advertisement -

AgenPress – “Monte dei Paschi di Siena, no allo spezzatino. Ed è impensabile la svendita. “La Lega ha 4 obiettivi: difesa dei posti di lavoro, perché sono impensabili 6.000 esuberi come ipotizzato. Secondo: difesa degli sportelli bancari, soprattutto nei Comuni e nei paesi più piccoli. Terzo: difesa del marchio storico della banca più antica del mondo. Quarto: creazione del terzo polo bancario italiano, avvicinando a Mps (regia dello Stato) altri istituti emiliani, liguri o pugliesi per poter trasformare MPS nella Banca dei Territori, lasciando a Intesa e UniCredit il ruolo di grandi player”.

Così Matteo Salvini in una nota. “Vendere, o meglio svendere adesso, in queste difficili condizioni di mercato non ha senso. Allo Stato (quindi ai cittadini) costerebbe molto di meno garantire la prosecuzione delle attività ad Mps ed una messa sul mercato in tempi migliori”.