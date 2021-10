Muore nel sonno a 18 anni Davide Bristot. A trovarlo la mamma. L’ospedale lo aveva rimandato a casa

- Advertisement -

- Advertisement -

AgenPress – Davide Bristot aveva 18 anni e viveva con la sua famiglia a Sedico, in provincia di Belluno.

Il giovane era tesserato dell’Athletic Club Firex Belluno. Nelle ultime stagioni si era avvicinato atletica, andando a vestire la maglia della società bellunese.

Era il figlio di Paolo, ex palleggiatore azzurro della Luxottica Belluno e frequentava l’Istituto Tecnico Segato di Belluno.

A fare la tragica scoperta, come riferisce Il Corriere della Sera, sarebbe stata sua madre Barbara che, non avendolo sentito svegliarsi, si è recata nella camera del giovane rinvenendolo morto.

La sera prima si era recato in ospedale a Belluno, dove è stato portato dopo aver accusato un forte dolore alla testa. Il 18enne sarebbe stato visitato e rimandato a casa al termine di una serie di esami clinici e alla somministrazione di una flebo. Una versione questa confermata da diversi amici e dai parenti della vittima.

Tanti i messaggi di cordoglio, come quello della Federvolley: “Il Presidente della Federazione Italiana Pallavolo Giuseppe Manfredi, l’intero Consiglio Federale e tutta la pallavolo italiana si stringono attorno alla famiglia Bristot e ad Alessandro per la prematura scomparsa di suo fratello Davide. Alessandro Bristot (fratello di Davide, nda), impegnato in questi giorni con la nazionale U17 agli Europei di categoria in Albania, ha fatto ritorno in Italia in queste ore. Nel pomeriggio gli azzurrini prima della gara con l’Austria, in programma alle 17.30, porteranno in campo la maglia di Alessandro e giocheranno con il lutto al braccio”.