Napoli. Anziana scomparsa fatta a pezzi e chiusa in una borsa. Confessa uno dei figli

AgenPress – In via Marano, ieri pomeriggio, è stata ritrovata una borsa contenente resti umani, poi prelevati dalla polizia mortuaria, abbandonata sul ciglio di una strada in campagna circondata da faggi e castagni. Il cadavere è della signora di 85 anni, Eleonora Di Vicino, scomparsa a fine agosto e ora le ammissioni da parte del figlio di 47 anni, Eduardo Chiarolanza, con problemi psichici: avrebbe ammesso di aver ucciso la madre, 84 anni, di averla fatta a pezzi e di averli poi gettati in strada.

“Sono stato io”, avrebbe detto agli inquirenti. Proprio le sue ammissioni hanno consentito di fare la macabra scoperta. È probabile che ad aver allertato le forze dell’ordine sia stata una donna residente a Pianura che, sorpresa dall’assenza della conoscente, avrebbe dato inizio alle indagini sulla scomparsa della pensionata di 84 anni, madre di tre figli. L’attenzione investigativa si è focalizzata su uno dei tre figli della pensionata. Sulle prime pare che abbia negato di conoscere particolari sulla strana assenza della madre, poi il crollo emotivo e la confessione.

L’omicidio sarebbe avvenuto nell’abitazione in cui madre e figlio vivevano. Nell’appartamento, in contrada Pisani, sarebbero state ritrovate tracce di sangue dell’anziana. Sul posto, per i rilievi del caso, sono intervenuti gli uomini della Scientifica.