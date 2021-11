No Tav. Scontri in Val Susa. Pietre e petardi contro la polizia, feriti due poliziotti, chiusa l’autostrada

- Advertisement -

AgenPress – Ci sono due feriti tra le forze dell’ordine negli scontri di oggi pomeriggio con i No Tav in Val di Susa. Si tratta, secondo quanto si apprende, di due poliziotti; le loro condizioni al momento non sono note. Nel corso degli incidenti al cantiere di Chiomonte, i circa 150 manifestanti hanno lanciato pietre e petardi contro le forze dell’ordine. L’autostrada A32 Torino-Bardonecchia è ancora chiusa, in Valle di Susa, dove proseguono gli scontri tra No Tav e forze dell’ordine nei pressi del cantiere della Torino-Lione a Chiomonte.