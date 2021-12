Oklahoma. Siggi, cucciolo di cane nato con le zampe capovolte, viene operato con successo

- Advertisement -

AgenPress – A causa di un difetto congenito, le zampe anteriori di Siggi erano capovolte.

Un team del College of Veterinary Medicine dell’Oklahoma State University è stato in grado di dare a Siggi la possibilità di una vita normale, dopo aver eseguito un intervento chirurgico correttivo per portare le zampe nella corretta posizione verso il basso.

Il Veterinary Teaching Hospital (VTH) dell’università aveva eseguito l’intervento chirurgico solo una volta in precedenza, ha dichiarato l’università.

Il primo cane, un Coonhound di nome Milo , è stato sottoposto con successo a un intervento chirurgico correttivo nel 2019.

Un gruppo di salvataggio di animali di Dallas ha portato Siggi a VTH a 13 settimane, sperando che Siggi avrebbe trovato la stessa fortuna di Milo.

“Come con Milo, il problema di Siggi sembrava che fosse nelle zampe, ma in realtà era nei suoi gomiti”, ha detto il chirurgo animale VTH Dr. Erik Clary nel comunicato. “Per ragioni non del tutto comprese, i gomiti di questi pazienti escono dall’articolazione all’inizio della vita e il risultato è una grave rotazione degli arti anteriori inferiori e l’incapacità di camminare. Al massimo, potrebbero radunare un gattonare che sembra più scomodo ed è scarsamente adatto per la vita di un cane.”

Siggi ha subito un intervento chirurgico più complicato di Milo perché un esame TC ha mostrato una deformità “significativa” nelle ossa del gomito inferiore, secondo Clary. “La TC ci ha aiutato a pianificare una procedura più complessa che richiederebbe una rottura intenzionale in alto nell’osso dell’ulna per de-rotare l’arto”, ha detto Clary. Il 12 maggio, Siggi ha ricevuto il trattamento che ha cambiato la vita, dopo di che i gomiti sono stati inseriti in stecche e un dispositivo di fissaggio ortopedico mentre le ossa guarivano. Settimane dopo, le ossa di Siggi erano abbastanza forti per la riabilitazione e per ricominciare a imparare a camminare. Clary ha detto che Siggi “si è dimostrato uno studente abbastanza veloce… facendo molte cose che piacciono ai cuccioli, incluso rincorrere una palla nel cortile”. Sebbene il team di Clary abbia eseguito l’intervento, attribuisce il lieto fine di Siggi al team di marketing dell’OSU, che ha contribuito a diffondere la storia di Milo e a far sapere alle persone che l’intervento è possibile. “Siggi ha trovato assistenza ed è venuto al VTH di OSU perché la storia di Milo è stata condivisa oltre le nostre mura”, ha detto Clary. “Milo ha portato molta gioia a molte persone e mi aspetto che lo stesso accada a Siggi”.