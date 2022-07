Omicidio Willy. Il Padre: “Sentenza giusta”. Applausi durante la lettura

AgenPress – “E’ una sentenza giusta”. Così Armando, il padre di Willy ha commentato con i propri legali, Vincenzo Galassi e Domenico Marzi la sentenza di condanna per i quattro ragazzi di Artena, Marco e Gabriele Bianchi, Francesco Belleggia e Mario Pincarelli.

“Una sentenza ineccepibile in linea con le conclusioni del pm – hanno detto i due legali – che legge le pagine processuali con un rigore assoluto e anche un riconoscimento di qualità per quanto riguarda l’attività investigativa iniziale delle forze dell’ordine”.

Applausi in aula durante la lettura della sentenza che ha condannato all’ergastolo i fratelli Marco e Gabriele Bianchi, 23 anni per Francesco Belleggia e e 21 anni per Mario Pincarelli. Disposta anche una provvisionale di 200 mila euro ciascuno per i genitori di Willy e di 150 mila euro per la sorella.