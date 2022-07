Omicidio Willy. Marco e Gabriele Bianchi condannati all’ergastolo

- Advertisement -

AgenPress – Sono stati condannati all’ergastolo i fratelli Marco e Gabriele Bianchi accusati dell’omicidio di Willy Monteiro Duarte avvenuto nel settembre del 2020 a Colleferro.

“Attendiamo con serenità questa sentenza così come abbiamo affrontato l’intero processo. Gli elementi raccolti su questa tragica vicenda sono a mio avviso univoci”, aveva affermato ieri l’avvocato Domenico Marzi, legale della madre e della sorella di Willy. Per i fratelli Marco e Gabriele Bianchi il pm aveva chiesto l’ergastolo, per gli altri due imputati, Mario Pincarelli e Francesco Belleggia sollecitati 24 anni.